В Ижевске открыли движение троллейбусов в городок Металлургов

Движение троллейбусов №6, 9 в Ижевске в городок Металлургов открыто с 10:04. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». В ближайшее время интервалы могут быть увеличены. Движение трамваев еще закрыто.

Напомним, утром 10 марта в городке Металлургов произошел прорыв водопровода с выходом воды на проезжую часть и трамвайные пути. Движение трамваев было приостановлено около 06:30, троллейбусов — около 09:00.

Аварийная бригада «Ижводоканала» локализует место повреждения. Из-за отключения холодного водоснабжения школа №35 была переведена на дистант. По последним данным, жилые дома от водоснабжения не отключены.