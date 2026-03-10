В Ярославле 10 млн направят на обустройство подходов к остановкам легкого метро

В Ярославле из городского бюджета будет выделено 10 млн руб. на обустройство подходов к остановкам легкого метро. Соответствующая информация отражена в информации, внесенной мэрией в муниципалитет.

Фото: Северная железная дорога

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о корректировке бюджета 2026 года. Общий объем доходов увеличивается на 531 млн руб. до 28,5 млрд руб., расходы вырастут на 643 млн руб. до 27 млрд руб.

Средства направят, среди прочего, на расходы департамента городского хозяйства на благоустройство, озеленение территорий и ремонт дорог в объеме 107 млн руб. Из них 10 млн руб. выделят на обустройство пешеходных подходов к остановкам «Легкого метро», 59 млн руб. — на благоустройство парка «Стрелка», 15 млн руб. — на ремонт плитки нижнего яруса Волжской набережной, 10 млн руб. — на актуализацию схемы теплоснабжения, 5,2 млн руб. — на ремонт памятника погибшим по всех локальных войнах на воинском-мемориальном кладбище.

Поправки рассмотрят 11 марта на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета.

С июля 2025 года в Ярославле работает «легкое метро» — электрички, связывающие Заволжский и Фрунзенский районы между собой и с центром города. Новый вид транспорта ввели в городскую жизнь для удобства местных жителей, вынужденных в часы пик стоять в многокилометровых пробках. В сентябре в рамках проекта была открыта новая платформа — на Соколе.

Алла Чижова