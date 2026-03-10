Утром в Астрахани тушили пожар на рынке в микрорайоне Тридцатка

В Советском районе Астрахани утром загорелись торговые ларьки на ул. Немова, 24Г (мкр. Завод им. 30-летия Октября). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС России по Астраханской области

Площадь пожара составила 160 кв. м. На месте работали 19 пожарных с использованием семи спецмашин. По данным ведомства, пострадавших нет.

В 08:38 по местному времени (07:38 мск) на пожаре объявили локализацию. Через полчаса МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. В 09:50 (08:50 мск) устранили последствия пожара.

Нина Шевченко