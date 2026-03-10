В Самарской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 8,75%

За минувшие семь дней показатель заболеваемости COVID-19 в Самарской области составил 5,5 на 100 тыс. населения. Это на 8,75% выше аналогичного показателя за неделю до этого, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Кроме того, в отчетном периоде среднеобластной показатель по заболеваемости коронавирусом был превышен на шести административных территориях. Рекордное число зараженных COVID-19 выявлено в Тольятти, Кинеле, Сызрани, Жигулевске, Похвистнево, а также в Кинельском, Безенчукском, Приволжском, Богатовском, Исаклинском, Елховском, Шенталинском и Челно-Вершинском районах.

Георгий Портнов