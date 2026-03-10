Сальдированный финрез организаций Удмуртии сократился вдвое в 2025 году

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Удмуртии в 2025 году уменьшился в 1,9 раза и составил 86 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Финансовый результат прибыльных организаций сложился в размере 114,4 млрд руб. Это на треть меньше, чем годом ранее. Сумма убытка увеличилась в 7,7 раза, до 28,4 млрд руб.

В расчете не учитывались субъекты малого предпринимательства, бюджетные учреждения, банки, страховые и прочие финансово-кредитные учреждения.

«Пятая часть организаций республики убыточны, удельный вес таких организаций увеличился на 5 процентных пунктов в сравнении с той же датой прошлого года»,— говорится в сообщении.

Выручка организаций республики увеличилась год к году на 1,8%, до 1,48 трлн руб. Основная часть выручки (77%) пришлась на обрабатывающие производства и компании по добыче полезных ископаемых.