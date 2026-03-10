Следователи расследуют убийство женщины на улице Береговой в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела молодой женщины с множественными ранениями в одном из жилых комплексов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 8 марта в квартире многоэтажного дома на улице Береговой нашли тело 26-летней женщины с множественными резаными и колото-резаными ранениями. В ходе следственных и оперативных мероприятий установили причастность к преступлению 46-летнего мужа погибшей, который скрылся с места происшествия. Подозреваемого объявили в розыск.

Позднее на территории Краснодарского края обнаружили автомобиль мужчины, а также его тело с признаками самоубийства.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Константин Соловьев