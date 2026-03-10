Бывший депутат гордумы Глазова Андрей Едигарев попросил суд смягчить наказание

Экс-депутат гордумы Глазова Андрей Едигарев, осужденный за публичные призывы к терроризму (ст. 205.2 УК), направил в Лефортовский райсуд Москвы заявление о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Об этом пишет «РИА Новости».

В мае 2023 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Андрея Едигарева к трем годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Свердловской области.

В начале марта 2026 года Лефортовский райсуд Москвы арестовал Андрея Едигарева на два месяца по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества (ст. 278, 205.4 УК). По данным правоохранительных органов, в 2022-2023 годах экс-депутат был участником «Съезда народных депутатов» (объявлен нежелательной и террористической организацией в РФ и запрещен).