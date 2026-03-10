В Каменске-Шахтинском отключили электричество на 10 улицах из-за аварии

В Каменске-Шахтинском утром 10 марта из-за технической аварии в сетях энергокомпании без электричества остались жители 10 улиц. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Технологическое нарушение в электросетях произошло в 06:50. Без электроснабжения остались потребители на улицах Малая, Победы, Октябрьская, Ленина, Лесная, а также в переулках Садовый, Старый Вокзальный, Почтовый, Кооперативный и Профильный.

Специалисты сетевой компании работают над устранением неполадок. Точное время восстановления подачи электричества не уточняется. Энергетики предупреждают, что электроснабжение будет возобновлено без дополнительного уведомления.

Константин Соловьев