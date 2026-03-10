Бастрыкин получит доклад по делу о многоквартирном доме с трещинами в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Ува. В подъездах и жилых помещениях здания обнаружены трещины, элементы кровли деформированы. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Увинского района Фото: Администрация Увинского района

17-квартирный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году. По предварительным данным, трещины начали образовываться с 2019 года. Три квартиры в жилом здании были приобретены по программе переселения из ветхого жилья.

«Вместе с тем ввиду несвоевременного принятия мер к очистке кровли от снега имеется риск ее обрушения. Обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли»,— говорится в сообщении СКР.

СУ СКР по Удмуртии расследует уголовное дело. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным пресс-службы администрации Увинского района 4 марта, проверка выявила строительные нарушения в доме. Управляющей компании было поручено организовать обследование специализированной организацией в течение двух недель. Дальнейшие решения будут приниматься после этого. Вопрос на контроле муниципалитета.