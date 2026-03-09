Наставник «Локомотива» прокомментировал победу на Западе по итогам чемпионата

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли остался доволен тем, как команда провела регулярный чемпионат КХЛ. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл дома «Северсталь» и занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

«Регулярный чемпионат успешен, потому что, во-первых, это дает нам возможность начать сезон дома, и в случае седьмой игры мы будем играть дома. Это не гарантирует успех в плей-офф, но, по крайней мере, это поставило нас в хорошее положение. Поздравляю игроков. Это отличная команда, с которой приятно работать»,— сказал Боб Хартли.

По поводу игры с «Северсталью» наставник подчеркнул, что матч команда начала хорошо: ярославцы забили два гола. Но потом, по словам Хартли, его подопечные расслабились.

«Такой соперник, как "Северсталь", — очень быстрый, атакует остро – им не нужно много шансов, чтобы забить. В начале второго периода было 5-6 очень хороших шансов забить, не использовали эти моменты. Сработало правило "не забиваешь ты, забьют тебе" — соперник сравнял счет и вышел вперед. Мы хорошо сыграли в формате 6 на 5, создали хорошие моменты еще до гола, а затем Иванов забросил победную шайбу в овертайме. Игра шла волнами»,— прокомментировал главный тренер.

Боб Хартли считает, что такие матчи полезны перед плей-офф.

«В плей-офф будут разные сценарии, разный счет перед третьим периодом. Бывает так, что игра состоит из этих 20 минут, иногда уходит в овертайм. Важно проходить через такие сценарии в концовке»,— сказал наставник.

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник в прошедшем матче открыл счет, а в концовке принял участие в голе Максима Шалунова, который перевел игру в овертайм. Хартли назвал форварда одним из лучших игроков команды.

«Он хорошо катается, уверенно владеет шайбой, принимает отличные решения. Мы стоим на пороге плей-офф, и вдруг у нас появляется крупный игрок, который умеет играть. Это огромный успех. Я очень рад за Рихарда, потому что знаю, что у него были трудности, но он всегда продолжал работать. Он профессионал, и сейчас он получает достойную награду»,— сказал Хартли.

У «Локомотива» начинается выездная серия: 11 марта команда встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом», 13 марта в Тольятти с «Ладой», 15 марта в Минске с «Динамо». Последний матч регулярного чемпионата состоится 20 марта в Ярославле, «Локомотив» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

Алла Чижова