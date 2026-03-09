«Локомотив» выиграл Западную конференцию КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, сообщает лига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Победитель конференции определился после сегодняшних матчей «Локомотива» (1-е место на Западе) и минского «Динамо» (2-е место). Минчане играли с московским «Динамо» и уступили ему со счетом 4:6, ярославцы встречались на домашней арене с «Северсталью» и одержали победу со счетом 4:3.

Счет в Ярославле на 2-й минуте матча открыл нападающий «Локомотива» Рихард Паник, увеличил преимущество на 17-й минуте защитник ярославцев Мартин Гернат. Затем хозяева пропустили три шайбы — по одному голу в каждом периоде забили игроки «Северстали» Руслан Абросимов, Адам Лишка (большинство), Давид Думбадзе. За полминуты до финальной сирены форвард «Локомотива» Максим Шалунов сравнял счет. В овертайме победу ярославцам принес Георгий Иванов.

У «Локомотива» начинается выездная серия: 11 марта команда встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом», 13 марта в Тольятти с «Ладой», 15 марта в Минске с «Динамо». Последний матч регулярного чемпионата состоится 20 марта в Ярославле, «Локомотив» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

Алла Чижова