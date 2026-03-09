В Астрахани освоят 30 млн рублей на капремонте гимназии №1

Завершился аукцион на капитальный ремонт гимназии №1 на Комсомольской Набережной в Астрахани. 9 марта конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок.

Фото: МБОУ «Гимназия №1» и ОП «Дошкольное»

Начальная максимальная цена контракта превышает 29,9 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить работы до 30 ноября этого года.

Согласно сметной документации, должны быть отремонтированы несколько помещений, в том числе коридоры и медпункт. Также ремонт пройдет на лестничных клетках. Дороже обойдет капремонт коммуникаций: водопровода, канализации и электрики.

Нина Шевченко