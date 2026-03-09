В Астрахани пенсионер убил свою молодую экс-супругу и покончил с собой

СУ СКР по Астраханской области возбудило уголовное дело по факту убийства 36-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Астраханской области Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, вечером 8 марта на ул. Тамбовской в Кировском районе города 73-летний пенсионер подстерег свою бывшую супругу и выстрелил в нее не менее двух раз. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте.

После этого пожилой астраханец покончил с собой на улице, нанеся себе телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

На место происшествия выезжал руководитель районного следственного отдела Алексей Тутаринов. В настоящее время следователи и криминалисты при содействии полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Нина Шевченко