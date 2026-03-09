В Рыбинске возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области

У жителя Рыбинского района 1973 года рождения сотрудники уголовного розыска обнаружили картонную коробку с дымным порохом промышленного изготовления. Вес взрывчатого вещества составил около 500 г. Исследование подтвердило, что изъятое является охотничьим порохом, при этом охотником владелец не был.

«Гражданин сообщил, что несколько лет назад приобрел дом, нашел в нем коробку с порохом и решил оставить себе»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Антон Голицын