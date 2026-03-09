Оснащение пензенских домов культуры оценили в 19 млн рублей

Пензенская область направила 19 млн руб. на техническое оснащение домов культуры в районах, где недавно завершился капитальный ремонт. Средства пойдут на закупку современного оборудования для творческих площадок, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Новую световую и звуковую аппаратуру закупят для ДК в Вадинском, Каменском, Городищенском и Наровчатском районах. В Белинском районе модернизируют механику сцены, в Неверкинском — установят мультимедийное оборудование, а в библиотечно-досуговом центре села Вирга Нижнеломовского района обновят световую и проекционную технику, а также одежду сцены.

Господин Мельниченко отметил, что модернизация позволит вывести культурную жизнь малых городов и сел на качественно иной уровень. Новая техника даст возможность проводить масштабные мероприятия и достойно принимать гастролирующие коллективы.

Нина Шевченко