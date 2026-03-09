В Ленинском районе Ростова без отопления остались 12 многоэтажек

Из-за порыва на подающем трубопроводе в пер. Доломановском, 59 в Ленинском районе Ростова-на-Дону без отопления остались 12 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подача горячей воды и отопления временно прекращена в домах в пер. Доломановском, 70, 70/1, 70/2, 72, 82/133, по улицам Лермонтовской, 11, 14, Варфоломеева, 162 и в пер. Гвардейском, 5, 11, 13.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ — до 17.00 9 марта.

Наталья Белоштейн