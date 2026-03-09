В Саратове массово сносят самовольные постройки и демонтируют рекламные щиты

С января в Саратове ликвидировали 111 объектов самовольного строительства. В их число вошли 76 гаражей и 35 нестационарных торговых павильонов. За последнюю неделю демонтировали 15 сооружений, сообщил и.о. мэра Саратова Игорь Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / molchanov_ia Фото: t.me / molchanov_ia

Работа по освобождению городского пространства коснулась рекламных конструкций. Демонтаж баннеров проведен на Ново-Астраханском шоссе, проспекте Энтузиастов и проспекте 50 лет Октября.

Господин Молчанов отметил, что работу в этом направлении усилят. Профильным сотрудникам поручено ежедневно проверять территории для выявления незаконно размещенных объектов.

Нина Шевченко