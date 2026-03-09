В Энгельсском районе двух мужчин в машине на берегу Волги нашли мертвыми
Саратовское СУ СКР инициировало доследственную проверку по факту гибели двоих местных жителей в Энгельсском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Тела мужчин 55 и 62 лет были обнаружены днем 8 марта в автомобиле на берегу реки Волги в селе Подстепное. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.
Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели. Расследование продолжается.