Возбуждено уголовное дело на экс-сотрудников концерна «Калашников»

Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и коммерческого подкупа в отношении бывших сотрудников концерна «Калашников».

Как пишет ТАСС, дела связаны с выполнением гособоронзаказов, включая поставку средств защиты для Минобороны. Расследование находится на активной стадии.

Ранее суд арестовал бывшего директора по закупкам и логистике Ксению Гращенкову по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, что может повлечь за собой до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина