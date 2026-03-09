Пенсионерка из Удмуртии стала курьером мошенников и была задержана в Белоруссии

В Минске задержали 80-летнюю жительницу Удмуртии по подозрению в мошенничестве. По информации ГУВД столицы Белоруссии, пенсионерка стала курьером для телефонных аферистов, которые представились сотрудниками ФСБ и предложили ей подзаработать.

Фото: пресс-служба ГУВД Минскгорисполкома

В ходе двух поездок в Белоруссию фигурантка вывезла около 15 тыс. долларов США и 30 тыс. белорусских руб. (примерно 800 тыс. руб.) от жертв мошенников. Она утверждает, что не знала о содержимом передач и не осознавала, что участвует в преступной схеме.

В настоящее время по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Анастасия Лопатина