МЧС предупредило об опасности БПЛА в Пензенской области
Режим «Беспилотная опасность» объявили в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Пензенцев призывают сохранять спокойствие, не выходить на улицу и не подходить к окнам, если вы дома. Телефон экстренных служб: 112.
Опасность БПЛА действует сейчас также в Волгоградской области. Прошлой ночью на территории региона уничтожили два украинских беспилотника. Над Астраханской областью сбили 20 дронов.