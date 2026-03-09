Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МЧС предупредило об опасности БПЛА в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев призывают сохранять спокойствие, не выходить на улицу и не подходить к окнам, если вы дома. Телефон экстренных служб: 112.

Опасность БПЛА действует сейчас также в Волгоградской области. Прошлой ночью на территории региона уничтожили два украинских беспилотника. Над Астраханской областью сбили 20 дронов.

Дарья Васенина