Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Волгоградской области. Соответствующее сообщение опубликовало МЧС. Аналогичный режим объявили менее часа назад в Пензенской области
Фото: ИА «Общественное мнение»
Спасатели просят жителей региона сохранять спокойствие, избегать открытых участков на улицах и не подходить к окнам дома. Телефон экстренных служб: 112.
Опасность БПЛА действовала в Волгоградской области минувшей ночью. Над субъектом сбили два дрона ВСУ. Над Астраханской областью уничтожили 20 беспилотников.