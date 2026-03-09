Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Волгоградской области. Соответствующее сообщение опубликовало МЧС. Аналогичный режим объявили менее часа назад в Пензенской области

Спасатели просят жителей региона сохранять спокойствие, избегать открытых участков на улицах и не подходить к окнам дома. Телефон экстренных служб: 112.

Опасность БПЛА действовала в Волгоградской области минувшей ночью. Над субъектом сбили два дрона ВСУ. Над Астраханской областью уничтожили 20 беспилотников.

Дарья Васенина