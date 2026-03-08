Диана Арбенина, группа «Воскресение» и Ирина Круг

В Ярославле в период с 9 по 15 марта выступят с концертами Диана Арбенина, Ирина Круг, группа «Воскресение», Тима Белорусских, Пелагея, прозвучит рок-музыка, в том числе группы Rammstein. На сценах в спектаклях сыграют Елизавета Арзамасова, Игорь Лифанов, Мария Порошина, Михаил Полицеймако, Константин Лавроненко, состоится встреча с актрисой Татьяной Мальковой. В одном музее пройдет реконструкция свадебного обряда, а в другом — мастер-класс по куклам-неразлучникам. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

9 марта в областном Доме актера выступит ансамбль Impreza. Со сцены прозвучат популярные классические композиции и хиты мировой эстрады. Начало в 18:00, цена билетов — от 800 руб.

9 марта в КЗЦ «Миллениум» с программой «Ребята» выступят Ирина и Александр Круг. Певица представит свою новую программу, а ее сын исполнит полюбившие хиты своего отца Михаила Круга. Начало в 18:00, цена билетов — от 3,2 тыс. руб.

12 марта в УКРК «Арена-2000» выступит Диана Арбенина и «Ночные Снайперы». В рамках большого тура прозвучат песни «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также песни с альбома Bloody Mary, который вышел весной 2025 года. Начало в 19:00, цена билетов — от 3,2 тыс. руб.

13 марта в «Руки Вверх! Бар» выступит Тима Белорусских с большим сольным концертом. Первую известность получил в 2018 году благодаря песне «Мокрые кроссы». Начало концерта в 19:30, цена билета — от 2,6 тыс. руб.

13 марта в КЗЦ «Миллениум» пройдет акустический концерт легендарной группы «Воскресение». В камерном, душевном звучании без электрогитар прозвучат все хиты, ставшие золотым фондом отечественного рока,— от «Кто виноват» до «Снилось мне», позволяя по-новому оценить поэтическую глубину текстов Алексея Романова. Начало в 19:00, цена билетов — от 2 тыс. руб.

13 марта во Дворце молодежи выступит стендап-комик Елизавета Варвара Аранова, участница шоу «Женский стендап». Своей откровенной комедией она поднимает глубокие и неочевидные темы и стремится превратить юмор в психологическую терапию. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,3 тыс. руб.

14 марта в ДК железнодорожников прозвучат легенды русского рока в исполнении музыкантов Simple Music Ensemble. Концертная программа будет включать музыку DDT, Ария, Nautilus Pompilius, Аукцыон, Чайф и Кино в акустических оркестровых аранжировках. Начало в 19:00, билеты от 800 руб.

15 марта со сцены «Китайского летчика Джао Да» прозвучат песни немецкой рок-группы Rammstein. Коллектив из Сочи Rammproject исполнит популярные песни «Мама», «Солнце», «Ангел», «Москва». Организаторы обещают шоу по мотивам оригинала. Начало в 20:00, цена билетов — от 1,7 тыс. руб.

15 марта в КЗЦ «Миллениум» выступит известная российская исполнительница Пелагея. Через свое творчество — широкий репертуар романсов, народных и авторских песен — артистка воспитывает совершенно новое поколение ценителей народной русской музыки. Начало концерта в 19:00.

15 марта на сцене филармонии выступит ведущий коллектив Венгрии — джаз-трио пианиста Петера Сарика. В программе: Людвиг ван Бетховен «Сурок» и соната №14 «Лунная» (фрагмент), Петр Чайковский сцена у озера из балета «Лебединое озеро» и танец феи Драже из балета «Щелкунчик», Антонио Вивальди «Лето» из цикла «Времена года» и другие. Начало в 18:00, цена билетов — от 500 руб.

Спектакли

10 марта во Дворце молодежи покажут спектакль «Ночь ее откровений» с Елизаветой Арзамасовой и Игорем Лифановым. Это авантюрная мелодрама с комедийными нотами и динамичным сюжетом, который временами напоминает детектив и приводит к неожиданной развязке. В центре повествования — женатый бизнесмен, чья привычная жизнь меняется после случайного знакомства в баре с молодой девушкой, у которой есть свои «скелеты в шкафу». Начало в 19:00, цена билетов — от 1,5 тыс. руб.

11 марта в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «Ищу мужа» с Марией Порошиной, Михаилом Полицеймако и Даниилом Спиваковским. Молодая и богатая вдова ищет любовь. По сюжету в нее влюблен сосед, а циничный делец, желающий устроить свою жизнь, создает сразу пять блистательных образов. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,6 тыс. руб.

14 марта в КЗЦ «Миллениум» представят постановку «Наследник», в которой сыграют Константин Лавроненко, Марина Зудина, Юрий Батурин /Максим Щеголев, Алексей Бардуков, Ксения Лавроненко. В спектакле зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнает много нового о себе и о своих визави. Начало в 18:00, цена билетов — от 1,6 тыс. руб.

Выставки и встречи

В Губернаторском доме открылась выставка работ Владимира Чернецова — художника, 20 лет занимавшегося художественным оформлением в журнале «Вокруг света». В своих работ Владимир Чернецов фиксировал камерные события окружающей жизни. Самые ранние работы на выставке, «Черный хлеб. Натюрморт» и «Ночь на вокзале. Эвакуация», написаны во время Великой Отечественной войны. В них художник стремится выразить драматизм времени. Стоимость входа на выставку — 100 руб.

10 марта в областной библиотеке им. Некрасова в 18:00 состоится встреча с заслуженной артисткой России, актрисой Волковского театра Татьяной Мальковой. Гостей ждет общение с актрисой, сюрпризы и автограф-сессия. Вход свободный.

Ярославский музей-заповедник запустил программу мероприятий на выставке «Народ в серебряном одеянии», где представлен чувашский народный костюм. Так, 14 марта в 15:00 состоится экскурсия с реконструкцией свадебного обряда «Сборы невесты к венцу» с участием фольклорного ансамбля. Перед зрителями оживет атмосфера традиционной ярославской свадьбы конца XIX — начала XX века. Будут исполнены подлинные свадебные фольклорные песни, показан обряд одевания невесты в традиционный костюм Ярославской губернии. Билет обойдется в 450 руб.

14 марта в экспозиции «Слово о полку Игореве» музея-заповедника состоится лекция, посвященная поэту Ивану Сурикову, родившемуся на Ярославской земле. В 2026 году отмечается 185-летие со дня рождения поэта. Песни, написанные на стихи Сурикова, уже давно считаются народными. На встрече слушатели узнают ранее малознакомые факты из жизни знаменитого земляка. Начало в 16:00, входной билет — 300 руб.

14 марта в Городском выставочном зале им. Нужина пройдет мастер-класс, на котором гости своими руками сделают «неразлучников» — славянскую куклу, состоящую из двух фигурок — женской и мужской, соединенных между собой одной рукой-палочкой. Кукла является символом любви. Начало в 14:00, цена билета — 260 руб.

Ярославский планетарий представляет новую полнокупольную программу о современных исследованиях черных дыр. Показы программ запланированы на 9, 13, 14, 21, 22, 27 и 29 марта. Длительность — 40 минут, а стоимость — 350 руб.

Кино

В кинотеатрах начались показы киносказки «Царевна-лягушка 2». Иван-царевич и Василиса — на пороге свадьбы. Но торжество неожиданно прерывается. В разгар церемонии пробуждается древнее зло и уносит Василису. Теперь Ивану, его сестре Варе и верным друзьям предстоит бросить вызов судьбе и отправиться в загадочное Тмутараканское царство, чтобы вызволить красавицу. В ролях Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый и другие.

Любители комедий могут посмотреть в кино фильм «Новая теща». Теща полностью устанавливает свои правила и порядки и доминирует над главным героем. Внезапный приезд брата-близнеца Тохи нарушает и без того непростой быт семейства. Домашняя «гармония» рассыпается, когда теща провоцирует возобновление старой вражды между близнецами. В ролях Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов и другие.