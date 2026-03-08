В Ярославль придет потепление

В Ярославле с 10 марта ожидается потепление, к концу недели воздух прогреется до плюс 8 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В понедельник, 9 марта, ожидается до минус 6 градусов и снег. Ночь на вторник станет самой холодной на неделе — до минус 8 градусов. 10 марта в Ярославле потеплеет до плюс 4 градусов, а 11 марта (среда) — до плюс 7 градусов.

В четверг-пятницу прогнозируется до плюс 5…6 градусов, а в субботу — до плюс 8. По ночам температура не опустится ниже 0 градусов.

Алла Чижова