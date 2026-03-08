СКР выяснит, почему жильцов аварийного общежития в Волгограде не расселяют

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке информации об аварийном состоянии общежития №19 на ул. Штурманской Волгограда. Поводом для вмешательства ведомства стали публикации в соцмедиа и Telegram-каналах, в которых жители сообщают о систематических коммунальных авариях и несоответствии здания требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Информационный центр СКР

Большинство жильцов — пенсионеры, инвалиды и ветераны труда. По словам граждан, на стенах здания образовались трещины, подвал регулярно затапливает, а на лестничных площадках висят оголенные провода. Жители также жалуются на постоянные проблемы с отоплением и прорывы труб.

По информации СМИ, 2 марта одну из комнат залило кипятком. По утверждению жильцов, сотрудники МЧС не реагировали на вызовы в течение всего дня, поэтому устранять последствия прорыва пришлось самостоятельно. Подвал здания до сих пор остается затопленным.

В релизе отмечается, что, несмотря на неоднократные обещания чиновников провести ремонт, позже было принято решение о сносе здания и расселении, однако жильцы до сих пор проживают в аварийном доме. Администрация сообщала, что капремонт общежития запланирован только на 2042 год.

СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Господин Бастрыкин поручил руководителю областного управления СК Василию Семенову представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Нина Шевченко