До 884 тысяч га расширят посевные площади Удмуртии за счет неиспользуемых земель

В 2026 году аграрии увеличат до 884 тыс. га посевные площади Удмуртии за счет неиспользуемых земель. Это на 14 тыс. га больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Несмотря на все трудности, мы видим уверенное, системное развитие агропромышленного комплекса. Рост индекса производства на 5% — это результат планомерной работы: мы наращиваем поголовье, модернизируем фермы и внедряем новые технологии. В 2026 году задачи не менее амбициозные: вернуть в оборот новые земли, запустить современные объекты и достойно провести посевную. Уверен, сообща мы сохраним эту динамику»,— отметил вице-премьер Удмуртии Роман Габдрахманов.

В 2025 году объем сельхозпродукции превысил 112 млрд руб., а индекс производства вырос на 5%, в сравнении с предыдущим годом. Животноводство осталось основным драйвером роста. Так, валовое производство молока достигло почти 1,12 млн т. Год к году этот показатель вырос на 8%. Больше всего молока произвели в Вавожском, Шарканском и Воткинском районах. На главных предприятиях региона от одной коровы получают до 13,5 т молока в год. Лидерами по эффективности стали фермерское хозяйство Николая Собина в Шарканском районе, а также «Мир» и «Камские фермы» Воткинского района.

При этом на поддержку животноводства тогда направили почти 1 млрд руб., а еще 180 млн ушли на растениеводство. Отмечается также, что сельхозпроизводителям одобрили 233 льготных займов на сумму 15,4 млрд руб. «Эти средства пошли на покупку техники, строительство ферм и развитие переработки»,— заключили в релизе.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал о проблемах на молочном рынке в республике: в начале 2026 года в Удмуртии резко снизились закупочные цены на молоко — от 10 до 20 руб. за 1 кг, в зависимости от предприятия. При этом отмечается, что снижение закупочных цен не приводит к падению стоимости молока для конечного покупателя. Тогда Госсовет региона решил направить министру сельского хозяйства России Оксане Лут обращение о стабилизации сельскохозяйственного рынка.

Владислав Галичанин