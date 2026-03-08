На набережной в Волгограде поставили новый памятник Петру I

На Центральной набережной Волгограда установили новый бюст Петра I. Бронзовая скульптура работы Сергея Щербакова размещена на гранитном постаменте в верхней террасе набережной, сообщили в мэрии.

Прежний бетонный памятник, установленный в 2003 году, демонтировали в конце февраля из-за утраты эстетических качеств. Новый бюст ранее экспонировался в музее изобразительных искусств им. Машкова и передан городу в дар.

Высота скульптуры составляет 1,2 м, общая высота монумента — 3,6 м. В ближайшее приступят к работам по оформлению примыкания тротуарной плитки к подножью памятника

Нина Шевченко