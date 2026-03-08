СКР расследует обрушение потолка в памятнике архитектуры на Яблочкова в Саратове

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению возбудить уголовное дело после инцидента в многоквартирном доме на ул. Яблочкова в Саратове. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, сообщили в информцентре ведомства.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Поводом для вмешательства стала информация СМИ о ненадлежащем содержании дома 1890-х годов постройки. В марте из-за некачественной расчистки кровли от снега произошло затопление, а затем и обрушение перекрытий в одной из квартир.

И.о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Ивану Михайлину поручено доложить в центральный аппарат о результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко