Глава Ершовского района Саратовской области Константин Мызников избежал ареста

Главе Ершовского района Саратовской области Константину Мызникову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с заключением контракта на ремонт плотины у села Перекопное в октябре 2024 года.

Фото: adminemr.ru Глава Ершовского района Саратовской области Константин Мызников

По данным СРК, контракт был заключен с предпринимателем, и работы были официально приняты главой района. При этом обязательная экспертиза не проводилась. Позже выяснилось, что из бюджета было выплачено 2 млн рублей, хотя фактические расходы составили около 1 млн. Информация о нарушении была обнаружена службами ФСБ в Саратовской области.

Константина Мызникова задержали 5 марта 2026 года. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ. Следователи запросили домашний арест, однако суд постановил применить запрет определенных действий, включая ограничение посещения определенных лиц, ночного выхода из дома и использования интернета.

Никита Маркелов