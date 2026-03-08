Суд на 54 млн рублей оштрафовал жителя Астраханской области за демонтаж судов

Суд в Астраханской области вынес решение по делу о загрязнении почв вблизи села Яксатово. Физическое лицо, занимавшееся демонтажем судов у водоохранной зоны реки Кизань, обязано выплатить 54 млн руб. за причинённый вред природе.

Работы проводились с нарушением экологических норм. По данным Росприроднадзора и ФГБУ «СевКасптехмордирекция», на берегу реки образовалась свалка площадью 420 м, а в грунт попали опасные отходы четвёртого класса опасности объемом 858 м.

Росприроднадзор ранее предложил виновному добровольно возместить ущерб, но не получил ответа. В связи с этим дело было передано в Ленинский районный суд, который поддержал позицию ведомства. Решение суда может быть обжаловано в установленном порядке. Судебный акт вступит в силу после окончания срока на обжалование.

Никита Маркелов