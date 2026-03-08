Армейцы поменяли зрелище на результат

Хоккеисты СКА обыграли в преддверии 8 Марта «Динамо» в Москве, преподнеся своим поклонницам и любимым дамам подарок к празднику. Счет — 2:1. Судьба матча чемпионата КХЛ решилась в овертайме, когда армейцы сначала выстояли в меньшинстве, а потом Николай Голдобин с передачи Сергея Плотникова забросил решающую шайбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Динамо» (Москва) — СКА

Фото: ХК СКА «Динамо» (Москва) — СКА

Фото: ХК СКА

Петербуржцы в предыдущей игре чемпионата тоже обошли «Динамо» — только минское. И тоже со счетом 2:1. И тоже в дополнительной двадцатиминутке вырвали победу. При этом четыре заброшенные шайбы за два матча — не так много. Наставник СКА Игорь Ларионов согласился с тем, что матч с «Динамо» был не самым зрелищным, похожим на баскетбольную дуэль, где все решается в концовке. В то же время он отметил, что такие игры — с хорошими соперниками — закаляют, делают команду сильнее. Тем более что на этот раз армейцам пришлось отыгрываться, в отличие от матча, который состоялся в Минске.

В середине второго периода счет открыл форвард «Динамо» Артем Швец-Роговой, игравший еще не так давно за СКА. А передачу ему сделал Никита Гусев, другой бывший армеец, выступающий сейчас за бело-голубых. Эти двое уже не первый раз огорчают бывшую команду. Ответную шайбу гостям удалось провести за пять с небольшим минут до окончания основного времени. Отличился Марат Хайруллин, которому ассистировал Сергей Плотников. Кстати, форвард СКА Плотников проводил свой 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге: он выступал, кроме СКА, за ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург», ЦСКА. И стал героем встречи. В овертайме, после того как армейцы отоборонялись и не пропустили, благодаря в том числе действиям голкипера Артемия Плешкова (на его счету 30 отраженных бросков), Плотников перехватил шайбу в средней зоне, выдал пас на Николая Голдобина, и тот поставил точку в матче.

После игры Игорь Ларионов признался, что на последний период у СКА выходили только те, у кого «остался бензин в баках» — команда играла в три пятерки. Учитывалось то, что у армейцев впереди три дня отдыха.

Вообще, сейчас тренерам СКА удается выжимать из игроков максимум, чего раньше не удавалось Ларионову, когда он работал в СКА без своих новых помощников. Главный тренер армейцев на пресс-конференции сделал интересное признание, сказав, что освободил себя от части требований к игрокам — потому что не все их выдерживали. И переложил эту функцию — требовать — на своего ассистента Леонида Тамбиева. Тот, дескать, умеет объяснить в нужной форме хоккеистам, что и как те должны делать. Видимо, расплывчатые формулировки главного тренера СКА не всегда доходили до ушей, а может, даже до сердец хоккеистов СКА. «Игрокам нужен кнут и пряник, а это не совсем мой стиль»,— объяснил Ларионов. Кнут, получается, он не использовал. А без кнута в нашем хоккее не обойдешься, если хочешь работать главным тренером.

Но теперь в СКА порядок по части управления игроками, и это сразу отразилось на результатах. Февраль и март команда проходит очень хорошо, одержав 10 побед в 13 матчах. Сейчас в таблице «Запада» СКА опережает на два очка московское «Динамо», на три — «Спартак», а от ЦСКА и «Торпедо», которые еще недавно казались недосягаемыми, армейцы отстают на очко.

Следующие встречи СКА проведет дома. Команда с Невы сыграет против минского «Динамо» и «Северстали» — матчи состоятся в Ледовом дворце 11 и 13 марта.

Кирилл Легков