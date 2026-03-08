В Оренбуржье ограничили движение на некоторых дорогах

С 10:25 (MSK+2) 8 марта из-за ухудшения погодных условий было прекращено движение на некоторых участках дорог в Оренбургской области. Речь идет об участке трассы М-5 «Урал» от 170 км (п. Краснощеково) до 260 км (п. Новоникольск) и участке Каменноозерное — Медногорск в Кувандыкском муниципальном округе от 177 км (выезд из Медногорска) до 184 км (пересечение с а/д федерального значения Подъезд к пункту пропуска «Орск» км 207).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение на указанных участках было приостановлено из-за риска возникновения аварийных ситуаций в связи с плохой видимостью и скользким покрытием дороги. Время закрытия определено ориентировочно до 20:00 (MSK+2) 8 марта.

Продолжительность ограничений может быть изменена в зависимости от изменений погодных условий.

Андрей Сазонов