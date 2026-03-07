Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба губернатора Олега Мельниченко.

До этого в субъекте объявили «Ракетную опасность». Те же меры введены в Саратовской области. В Волгоградской действует только опасность БПЛА.

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта в Волгоградской области уничтожили шесть украинских беспилотников. Два сбили в Саратовской области. Всего ночью над РФ обезвредили 124 дрона самолетного типа.

Дарья Васенина