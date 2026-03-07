Опасность БПЛА ввели в Саратовской области
Режим «Беспилотная опасность» объявили в Саратовской области. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Ранее в регионе ввели «Ракетную опасность». Аналогичные меры действуют в Пензенской области. В Волгоградской объявили только опасность БПЛА.
Напомним, минувшей ночью в Саратовской области сбили два дрона ВСУ. Еще шесть уничтожили в Волгоградской области. Всего за ночь над регионами РФ сбили 124 беспилотника самолетного типа.
Обновлено: 0:26
Отбой ракетной опасности.