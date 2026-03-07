Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Опасность БПЛА ввели в Саратовской области

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Саратовской области. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Ранее в регионе ввели «Ракетную опасность». Аналогичные меры действуют в Пензенской области. В Волгоградской объявили только опасность БПЛА.

Напомним, минувшей ночью в Саратовской области сбили два дрона ВСУ. Еще шесть уничтожили в Волгоградской области. Всего за ночь над регионами РФ сбили 124 беспилотника самолетного типа.

Обновлено: 0:26

Отбой ракетной опасности.

Дарья Васенина