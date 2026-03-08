Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ракетную опасность объявили в Пензенской области

Режим «Ракетная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение разослало МЧС региона.

Егор Снетков, Коммерсантъ

Пензенцев просят не подходить к окнам, выключить газ, электричество и воду. Дома укрыться можно в комнате или другом помещении между несущими сплошными стенами без окон. Если вы на улице, найдите убежище, призвали спасатели.

Также в регионе действует беспилотная опасность. Оба режима введены и в Саратовской области. В Волгоградской области объявили опасность БПЛА.

Дарья Васенина