Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели на территории Волгоградской области. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В прошлый раз об опасности украинских дронов предупреждали вечером 6 марта. За ночь в Волгоградской области сбили шесть БПЛА самолетного типа. В Саратовской области уничтожили два беспилотника, в России в целом — 124.
Также беспилотную опасность объявляли вчера в Пензенской области. Временно закрывали аэропорты Саратова, Пензы и Волгограда.