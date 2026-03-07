Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели на территории Волгоградской области. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

В прошлый раз об опасности украинских дронов предупреждали вечером 6 марта. За ночь в Волгоградской области сбили шесть БПЛА самолетного типа. В Саратовской области уничтожили два беспилотника, в России в целом — 124.

Также беспилотную опасность объявляли вчера в Пензенской области. Временно закрывали аэропорты Саратова, Пензы и Волгограда.

Дарья Васенина