Бастрыкин взял на контроль проверку по факту гибели пациентки в Марий Эл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Марий Эл. Об этом сообщает информационный центр СК России.

По данным ведомства, с 2022 года местные врачи, несмотря на многочисленные жалобы пациентки, не принимали мер к установлению точного диагноза. Онкологическое заболевание выявили лишь в октябре 2025 года при поступлении в московскую клинику. Спустя непродолжительное время женщина скончалась.

СУ СК по Марий Эл организовало процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поручил руководителю управления Александру Рычкову доложить о ходе и результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов