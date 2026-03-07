Доходы гостиниц Татарстана выросли на 59% за год

Доходы гостиничных предприятий Татарстана по итогам 2025 года составили 9,3 млрд рублей — на 59,1% больше, чем годом ранее. Это следует из данных Татарстанстата.

Количество размещенных гостей выросло на 21,9% и составило 612,8 тыс. человек. Число гостиничных предприятий увеличилось на четверть — с 54 до 68.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года доход гостиниц и отелей увеличился с 28,4 млрд руб. до 32 млрд руб. Число размещенных в коллективных средствах выросло с 2,7 млн до 2,9 млн человек.

Анар Зейналов