В Кудрово задержали подозреваемую в поджоге авто

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала 25-летнюю жительницу Кудрово по обвинению в поджоге авто во дворе дома 13 по Европейскому проспекту. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, в ночь на 6 марта загорелся припаркованный Citroen. Автомобиль полностью сгорел, а огонь перекинулся на две соседние машины, которые получили значительные повреждения. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.

С места происшествия изъяли следы горюче-смазочных материалов, а также газовую горелку с баллоном. Подозреваемую задержали по горячим следам у дома 4, к. 3 по Столичной улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Артемий Чулков