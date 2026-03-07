Замглавы Актанышского района лишили полномочий из-за утраты доверия

Прокуратура Актанышского района добилась прекращения полномочий заместителя главы района Ильшата Габдулхаева в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Актанышского района добилась прекращения полномочий замглавы Актанышского района

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Прокуратура Актанышского района добилась прекращения полномочий замглавы Актанышского района

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что чиновник представил недостоверные сведения о своих доходах за 2022–2024 годы, а также о доходах супруги.

Кроме того, в отношении экс-замглавы района расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки в размере 1,4 млн рублей за содействие в незаконном предоставлении муниципального земельного участка.

В ноябре 2025 года Верховный суд Татарстана оставил господина Габдулхаева под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Анар Зейналов