Бастрыкин заинтересовался ДТП с участием полицейской машины в Ленобласти
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту аварии с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для проверки по ст. 264 УК РФ стала появившаяся в соцмедиа информация о том, что в Тосно в момент обгона грузовика служебное авто сбило женщину с ребенком.
Руководитель управления СКР по Ленобласти представит главе ведомства доклад об обстоятельствах происшествия.