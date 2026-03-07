Бастрыкин заинтересовался ДТП с участием полицейской машины в Ленобласти

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту аварии с участием автомобиля ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: соцсети Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фото: соцсети

Поводом для проверки по ст. 264 УК РФ стала появившаяся в соцмедиа информация о том, что в Тосно в момент обгона грузовика служебное авто сбило женщину с ребенком.

Руководитель управления СКР по Ленобласти представит главе ведомства доклад об обстоятельствах происшествия.

Артемий Чулков