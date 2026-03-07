Полковник юстиции Андрей Чирков назначен замруководителя СУ СКР по Удмуртии
Полковник юстиции Андрей Чирков занял должность замруководителя следственного управления Следственного комитета по Удмуртии. Его назначил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления. На этой должности он сменил Максима Козлова, ранее ставшим и. о. главы кировского отделения, а позже — руководителем СУ СКР по Карелии.
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
Андрей Чирков родился в 1974 году в Удмуртии и получил высшее юридическое образование в УдГУ. В 1995 году поступил на службу в региональную прокуратуру. Был районным следователем, в 2007 году возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Ижевска, а в 2013-м стал руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Удмуртии.