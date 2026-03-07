В ночь на 8 марта в Удмуртии ожидается сильная метель

Местами по Удмуртии ночью 8 марта прогнозируется ухудшение видимости при осадках 500 м и менее, сопровождаемое метелью и сильными порывами ветра до 15-17 м/с. Об этом сообщает Служба гражданской защиты со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Водителей в условиях плохой видимости просят соблюдать внимательность, скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Напомним, в выходные с 7 по 9 марта в Удмуртии также ожидаются морозы от -12 до -23 градусов с сохранением небольшого и умеренного снега, в зависимости от района и времени суток. Из-за этого возможны снежные накаты и заносы на дорогах. К 10 марта температура воздуха в некоторых районах понизится до -30°С.

Владислав Галичанин