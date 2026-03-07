Мошенник похитил у матери участника СВО из Удмуртии 700 тысяч рублей

Прокурор Камбарского района утвердил обвинение в отношении 40-летнего жителя Башкирии, похитившего у матери участника СВО из Удмуртии 700 тыс. руб. (ст. 159 УК, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По материалам следствия, с 20 октября по 30 декабря 2025 года обвиняемый представился пострадавшей как «военный в звании полковника», не являясь таковым. За денежное вознаграждение он предложил женщине помочь перевести ее сына в иное воинское подразделение, где служба не связана с риском для жизни.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в Камбарский райсуд для рассмотрения по существу.

Владислав Галичанин