Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости недели 2–8 марта

Выбор «Ъ-Черноземье»

  • Крупнейшие экспортеры АПК из макрорегиона сообщили «Ъ-Черноземье», что пока не чувствуют сложностей из-за нового конфликта в Иране и на Ближнем Востоке
  • Один из старейших БЦ Воронежа «Апекс» сменил собственников и будет реконструирован
  • В проекте застройки бывшего Воронежского экскаваторного завода появились еще два девелопера
  • Власти Воронежа определились с концепцией метробуса, полосы для которого пройдут по правым частям центральных улиц
  • Презентован мастер-план развития Курска до 2035 года
  • Стало известно, что жители Черноземья в 2025 году удвоили вложения в программу долгосрочных сбережений
  • Бывший замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов приговорен Воронежским гарнизонным военным судом к десяти годам колонии строгого режима
  • Главу управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) воронежской администрации Руслана Карасалихова задержали за превышение полномочий
  • Врио начальника ГУ МВД по Воронежской области назначен генерал-майор юстиции Антон Решетов
  • В Орловской области в частном промышленном технопарке компании «Три точки технологии» Антона Жукова, расположенном в ОЭЗ, запускают производство мотоциклов и скутеров
  • В Тамбове продается инженерно-строительный холдинг полного цикла — ОАО «Тамбовводтранс — за 450 млн руб.
  • Самарский застройщик требует с «РВК-Воронеж» 634 млн рублей в рамках спора о срыве сроков работ
  • Бывший менеджер воронежской ГК «Развитие» получил условный срок за подкуп
  • Воронежская облдума сократила число комитетов после ухода Виктора Буздалина
  • До 4 млрд рублей подорожало
  • строительство орловского «Титаника»
  • Учеников школы в Чертовицах под Воронежем эвакуировали из-за обрушения крыши
  • На АЭС «Бушер» в Иране отсутствуют сотрудники Нововоронежской АЭС
  • Суд отказался отстранять от работы руководство ОЭЗ «Липецк»

Сергей Калашников