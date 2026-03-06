Главные новости недели 2–8 марта

- Крупнейшие экспортеры АПК из макрорегиона сообщили «Ъ-Черноземье», что пока не чувствуют сложностей из-за нового конфликта в Иране и на Ближнем Востоке
- Один из старейших БЦ Воронежа «Апекс» сменил собственников и будет реконструирован
- В проекте застройки бывшего Воронежского экскаваторного завода появились еще два девелопера
- Власти Воронежа определились с концепцией метробуса, полосы для которого пройдут по правым частям центральных улиц
- Презентован мастер-план развития Курска до 2035 года
- Стало известно, что жители Черноземья в 2025 году удвоили вложения в программу долгосрочных сбережений
- Бывший замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов приговорен Воронежским гарнизонным военным судом к десяти годам колонии строгого режима
- Главу управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) воронежской администрации Руслана Карасалихова задержали за превышение полномочий
- Врио начальника ГУ МВД по Воронежской области назначен генерал-майор юстиции Антон Решетов
- В Орловской области в частном промышленном технопарке компании «Три точки технологии» Антона Жукова, расположенном в ОЭЗ, запускают производство мотоциклов и скутеров
- В Тамбове продается инженерно-строительный холдинг полного цикла — ОАО «Тамбовводтранс — за 450 млн руб.
- Самарский застройщик требует с «РВК-Воронеж» 634 млн рублей в рамках спора о срыве сроков работ
- Бывший менеджер воронежской ГК «Развитие» получил условный срок за подкуп
- Воронежская облдума сократила число комитетов после ухода Виктора Буздалина
- До 4 млрд рублей подорожало
- строительство орловского «Титаника»
- Учеников школы в Чертовицах под Воронежем эвакуировали из-за обрушения крыши
- На АЭС «Бушер» в Иране отсутствуют сотрудники Нововоронежской АЭС
- Суд отказался отстранять от работы руководство ОЭЗ «Липецк»
Сергей Калашников