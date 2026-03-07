Война в Иране и французский «ядерный зонтик»

Развернуть на весь экран

Константин Хабенский назначен и. о ректора Школы-студии МХАТ, Сергей Безруков — худруком МХАТ им. Горького.

В результате атаки США и Израиля на Иран погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. СМИ сообщают, что новым рахбаром станет его сын Моджтаба Хаменеи .

Цифры недели

Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ — чуть менее 2,4 млн человек. Численность армии увеличится еще на 2,6 тыс. человек.

Медиапотребление в России с января снизилось на 3% на фоне блокировок Роскомнадзора.

В феврале долгосрочная аренда квартир в 40 крупнейших городах России подешевела на 1,5% к январю и на 5,8% относительно сентября 2025 года.

«Автодор» установил новые тарифы на проезд по платным дорогам. Цены для владельцев легковых авто повысились в среднем на 12,7%.

53% ввезенных машин в январе—феврале были поставлены по параллельному импорту.

Российские онлайн-кинотеатры нарастили число оригинальных проектов на 11%.

Объем ввода торгцентров может вырасти в шесть раз в 2027 году.

Продажи сельхозтехники в России в январе снизились в 1,7 раза.

На 15% сократят число государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы.

Минпросвещения: в 2025 году в России выявили 35 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.

Apple выпустила iPhone 17e за $599 (около 47 тыс. руб.).