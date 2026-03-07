Война в Иране и французский «ядерный зонтик»
Чем запомнилась неделя 2–7 марта: цифры, цитаты и факты
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Отставки и назначения
В результате атаки США и Израиля на Иран погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. СМИ сообщают, что новым рахбаром станет его сын Моджтаба Хаменеи.
Константин Хабенский назначен и. о ректора Школы-студии МХАТ, Сергей Безруков — худруком МХАТ им. Горького.
Президент США Дональд Трамп исключил Такера Карлсона из движения Make America Great Again.
Цифры недели
Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ — чуть менее 2,4 млн человек. Численность армии увеличится еще на 2,6 тыс. человек.
Медиапотребление в России с января снизилось на 3% на фоне блокировок Роскомнадзора.
В феврале долгосрочная аренда квартир в 40 крупнейших городах России подешевела на 1,5% к январю и на 5,8% относительно сентября 2025 года.
«Автодор» установил новые тарифы на проезд по платным дорогам. Цены для владельцев легковых авто повысились в среднем на 12,7%.
53% ввезенных машин в январе—феврале были поставлены по параллельному импорту.
Российские онлайн-кинотеатры нарастили число оригинальных проектов на 11%.
Объем ввода торгцентров может вырасти в шесть раз в 2027 году.
Продажи сельхозтехники в России в январе снизились в 1,7 раза.
На 15% сократят число государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы.
Минпросвещения: в 2025 году в России выявили 35 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.
Apple выпустила iPhone 17e за $599 (около 47 тыс. руб.).
Цитаты недели
«Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить?» (президент РФ Владимир Путин поручит правительству проработать вопрос ухода с европейского рынка газа).
«Нам надо что-то, наверное, разработать свое такое, улучшить соответственно Max… и будет все хорошо на фронте» (подполковник Ирина Годунова на встрече с Владимиром Путиным накануне 8 Марта).
«Сын Хаменеи — ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси Родригес в Венесуэле» (президент США Дональд Трамп заявил, что должен лично участвовать в выборе нового лидера Ирана).
«История никогда не оплакивает палачей собственного народа» (президент Франции Эмманюэль Макрон порассуждал об иранском кризисе).
По букве закона
Банк России решил оспорить бессрочную блокировку его активов на территории Евросоюза, которая была утверждена Советом ЕС в декабре 2025 года.
Верховный суд России признал «Антивоенный комитет России» (АКР; признан в РФ нежелательной организацией) террористической организацией и запретил его деятельность в стране.
ФАС считает незаконным размещение рекламы в Telegram на фоне ограничений сервиса Роскомнадзором.
Бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову инкриминируют хищение 6 млрд руб.
Блогера Арсена Маркаряна приговорили к четырем с половиной годам колонии по делу о реабилитации нацизма.
В России впервые с советских времен разработан единый стандарт маникюра и педикюра.
Правительство Финляндии одобрило отмену запрета на транзит ядерного оружия.
Инициативы недели
Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества.
Производители картофеля предложили ввести минимальную закупочную цену.
Минэнерго планирует внести в правительство законопроект о создании «Росэнергопроекта» — оператора поддержки энергорынка.
В России может появиться публичный электронный реестр временного перекрытия автодорог.
Российская национальная перестраховочная компания планирует существенно ограничить перестраховочное покрытие по договорам страхования имущества складов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил увеличить число ядерных боеголовок в арсенале страны.
Сделки недели
Владимир Путин разрешил «Нова Капитал» приобрести до 40% «Эльгауголь».
Сергей Шишкарев согласился выкупить у «Росатома» 49% ГК «Дело» за 74 млрд руб.
Венесуэльская нефтегазовая госкомпания PDVSA подписала контракты на поставку нефти в США.