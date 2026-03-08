В Черноземье 9 марта ожидается холодная погода, до –8°C

В понедельник, 9 марта, жителей Черноземья ожидает холодная погода, местами будет ясно. Осадки преимущественно не ожидаются. Температура будет варьироваться от –8°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит 0°C, днем она поднимется до +5°C, вечером опустится до +2°C. Ночь будет немного морозной — –2°C. Ветер до 3 м/с. Утром будет облачно с прояснениями, а днем ожидается ясная погода.

В Воронеже утром будет –2°C, днем температура поднимется до +1°C, а вечером и ночью составит –1°C. Ветер до 4 м/с. Ожидается пасмурная погода.

В Курске температура утром составит –1°C, днем поднимется до +4°C, вечером опустится до +2°C и еще до –2°C ночью. Ветер до 3 м/с. Ожидается ясная погода.

В Липецке утром температура воздуха составит –4°C, днем будет –2°C, вечером немного поднимется до –3°C, а ночью вернется к –2°C. Ветер до 3 м/с. Ожидается пасмурная погода. Днем возможен небольшой снег.

В Орле утром ожидается –1°C, днем потеплеет до +4°C, вечером температура составит +3°C, а ночью –1°C. Ветер до 3 м/с. День будет ясным.

В Тамбове температура в течение дня будет колебаться от –8°C до –7°C, а ночью составит –6°C. Ветер до 3 м/с. Ожидается пасмурный день.

Алина Морозова