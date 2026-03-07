Рекультивация довела до суда

ООО «Рассвет» подало в суд иск к АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» (Новороссийск), требуя обязать компанию направить проект рекультивации сельскохозяйственного участка в Песчанокопском районе Ростовской области, который был поврежден при проведении работ в мае 2024 года. Юрист отмечает, что истец выбрал неверную тактику защиты своих интересов, и кассация, скорее всего, оставит решения нижестоящих инстанций в силе.



ООО «Рассвет» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с иском к АО «Черноморские магистральные нефтепроводы». Истец требует обязать ответчика подготовить проект рекультивации земельного участка. Речь идет о сельскохозяйственном наделе в Песчанокопском районе Ростовской области.

Как следует из материалов дела, в мае 2024 года нефтепроводная компания проводила работы на земельном участке ООО «Рассвет». Эти работы привели к нарушению плодородного слоя почвы и уничтожению урожая. Об этом свидетельствует письмо ОМВД России по Песчанокопскому району от 2 июня 2024 года. При этом в соответствии с актом Росприроднадзора, участок признан пригодным для сельхозоборота

По данным системы «Спарк-интерфакс», ООО «Рассвет» зарегистрировано в 1992 году в Ростовской области. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых культур. Руководителем значится Семен Татаркин, бенефициаром — Елена Яловенко. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 201, 4 млн руб.

Общество 2 августа 2024 года направило компании требование о предоставлении проекта рекультивации земель до 2 сентября, а также о направлении проекта расчета определения убытков, включая упущенную выгоду. Не получив ответа, 4 сентября истец повторно обратился к ответчику с аналогичным требованием, а затем в суд. В случае неисполнения судебного акта в установленный срок истец просит взыскать неустойку 10 тыс. руб. за каждый день просрочки.

В свою очередь АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» просило отказать в удовлетворении иска. Компания указывает на отсутствие доказательств деградации земель или нарушения их плодородия, а также настаивает на своей причастности к этим обстоятельствам. Суд решил, что истцом не представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие факт деградации земель и (или) нарушение их плодородия посредством приведения земель в состояние, не пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также причастность ответчика к деградации земель, если она имеется. На наличие соответствующих доказательств истец не ссылается.

«При этом вопреки доводам истца письмо правоохранительных органов о нарушении плодородного слоя почвы и уничтожении урожая не может быть принято в качестве надлежащего доказательства ввиду отсутствия в нем сведений о фактах нарушения плодородного слоя почвы (деградации земли) и уничтожение урожая, в том числе по вине ответчика. При данных обстоятельствах суд полагает необходимым в удовлетворении исковых требований о разработке плана рекультивации отказать. Поскольку в удовлетворении основного требования отказано, производное требование о взыскании неустойки также подлежит отклонению», — говорится в материалах дела.

Апелляционная инстанция оставила решение арбитражного суда в силе. Кассация рассмотрит спор 12 марта.

ПАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», (оно же АО «Черномортранснефть») зарегистрировано в 1987 в Новороссийске. Головная компания — ПАО ТРАНСНЕФТЬ. Отрасль — транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. Руководитель предприятия —Александр Зленко. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 3,2 млрд руб.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что истец изначально выбрал ненадлежащий способ защиты своих интересов. Несмотря на то, что статьей 12 ГК РФ истцу предоставляется свобода выбора такого способа, свобода эта ограничивается наличием субъективного права требовать от ответчика исполнить то или иное действие.

В конкретном случае суд принял обоснованное решение об отсутствии у землепользователя требовать направления ему проекта рекультивации. Такое право есть только у органов государственной власти, у землепользователей его нет. Суд не может обязать ответчика совершить действия, совершение которых не предусмотрено законом. Поэтому можно говорить о том, что ООО «Рассвет» изначально выбрало ненадлежащий способ защиты своих интересов.

«В соответствии с актом Росприроднадзора, участок признан пригодным для сельхозоборота, существенных превышений содержания загрязняющих веществ не выявлено. Истец же ссылается на результаты проведенной по его инициативе экологической экспертизы, произведенной, судя по всему, с нарушениями установленного законом порядка. Таким образом, суд не мог опираться на ее результаты, притом, что в основу решения легли выводы Росприроднадзора», — поясняет юрист.

По его словам, вероятность отмены решений нижестоящих инстанций в кассации можно назвать мизерной. Возможно это только на основании обнаружения процессуальных ошибок, но происходит такое нечасто.

Елена Турбина