Глава КХЛ прокомментировал перенос матча «Сочи» — «Локомотив» в Ярославль

Ярославский ХК «Локомотив» сам предложил перенести матч с ХК «Сочи» в Ярославль и взял на себя финансовые расходы на перелет и проживание. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, его слова приводит «РИА Новости».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 марта матч между ХК «Сочи» и «Локомотив» состоялся не как планировалось в Сочи, а в Ярославле. Перенос игры в центральную Россию объяснили форс-мажорными обстоятельствами. Ранее в Сочи было прервано два матча регулярного чемпионата КХЛ в связи с угрозой атаки БПЛА.

«Что касается переноса игры "Сочи" — "Локомотив" в Ярославль, то "Локомотив" выступил с этой инициативой, договорился с "Сочи" и взял на себя все финансовые расходы на перелеты и проживание. Регламент не был нарушен. Если говорить о возможном переносе матча "Сочи" — "Авангард" в Омск, то "Сочи" тяжело оплатить перелет в Омск, а "Авангард" не выступал с инициативой на перенос игры»,— цитирует информагентство господина Морозова.

Сам матч завершился победой ярославцев. Игроки сочинцев в ходе флеш-интервью рассказывали, что атмосфера на ярославской «Арене-2000» была схожа с домашней. В частности, экраны арены «Локомотива» были в цветах сочинской команды, а фактические хозяева играли в белой выездной форме.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Действующий обладатель Кубка Гагарина досрочно пробился в плей-офф. «Сочи» располагается на последней, 11-й строке Запада. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

Алла Чижова