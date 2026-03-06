В Сочи стартовал четвертый этап международной серии регат Tenzor Elite Cup

В Сочи начался четвертый этап международной серии парусных регат Tenzor Elite Cup сезона 2025/26. Соревнования проходят с 5 по 8 марта и приурочены к памяти выдающегося советского яхтсмена, мастера спорта международного класса и заслуженного тренера РСФСР Владимира Павловича Леонтьева, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Организаторы проводят турнир при поддержке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, администрации города Сочи и Федерации парусного спорта Краснодарского края. Соревнования традиционно собирают на акватории курорта сильнейшие парусные команды и спортсменов с большим соревновательным опытом.

Спортивная программа этапа предусматривает три гоночных дня. В течение этого времени судейская коллегия может провести до 12 гонок в зависимости от погодных условий. Финальный день соревнований приходится на 8 марта — Международный женский день.

Как отметил директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников, участникам этапа предстоят напряженные и зрелищные соревнования. По его словам, в заявочный список вошли десятки профессиональных спортсменов и опытных любителей, которые занимают ведущие позиции в рейтинге парусных команд.

Он также подчеркнул, что Сочи регулярно становится площадкой для проведения соревнований различного уровня по парусному спорту. Такие турниры позволяют молодым спортсменам наблюдать за выступлениями сильнейших экипажей, перенимать опыт и совершенствовать собственные навыки.

Мария Удовик